Portimonense bate Lusitânia de Lourosa com reviravolta nos descontos





(Com Lusa)

Num jogo com três golos anulados pelo videoárbitro (VAR) e duas grandes penalidades desperdiçadas, Bruno Faria (58 minutos) e Luís Rocha (61) colocaram os forasteiros em vantagem, o ganês Mo Dauda 'bisou' para restabelecer a igualdade, aos 65 e 90+3, e Welat Cagro, de penálti, aos 90+12, decidiu a partida.O Lusitânia de Lourosa, que não vence há cinco jornadas, é 11.º classificado, com 39 pontos, enquanto o Portimonense ascendeu, à condição, ao 16.º posto, em vaga de play-off de manutenção, com 34.Na primeira parte, o jogo teve poucos momentos de interesse e, na única ocasião de perigo, Francisco Canário viu o VAR anular-lhe um golo, por posição irregular de Samuel Lobato na jogada.Após o intervalo, aconteceu de tudo. Desde logo, com uma grande penalidade desperdiçada por Canário, que permitiu a defesa de Vítor Hugo. João Casimiro marcou na recarga, mas o VAR impediu a festa dos algarvios, porque o jovem médio, em estreia absoluta, já estava dentro da área aquando da conversão do penálti.Na sequência de dois lances de bola parada, a formação de Lourosa ganhou uma vantagem de dois golos no espaço de três minutos, com resposta de Mo Dauda para o 2-1.A equipa forasteira podia ter ‘matado’ a partida, mas Fabinho atirou à barra, na marcação de uma grande penalidade, e o VAR anulou um golo de Dylan Collard por fora de jogo do central.Nas compensações, o Portimonense garantiu a vitória de forma épica, com Mo Dauda a empatar e Welat Cagro a decidir o jogo, de penálti, a castigar corte com a mão de Luís Rocha.Jogo disputado no Estádio Municipal de PortimãoPortimonense – Lusitânia de Lourosa, 3-2.Ao intervalo: 0-0.Marcadores:0-1, Bruno Faria, 58 minutos.0-2, Luís Rocha, 61.1-2, Mo Dauda, 65.2-2, Mo Dauda, 90+3.3-2, Welat Cagro, 90+12 (grande penalidade).Equipas:- Portimonense: Maycon Cleiton, Edney Silva, Jarleysom, Marlon Júnior, João Reis, Tiago Mamede, João Casimiro (Mesaque Djú, 65), Samuel Lobato, Francisco Canário (Welinton Júnior, 62), Thauan Lara (Welat Cagro, 62) e Mo Dauda.(Suplentes: Wellington Santana, Sébastien Cibois, Mesaque Djú, Jotavê, Welat Cagro, Kristofer Kait e Welinton Júnior).Treinador: Tiago Fernandes.- Lusitânia de Lourosa: Vítor Hugo, Danny, Josué Sá, Bruno Faria (Dylan Collard, 85), Luís Rocha, Silvério Júnio, Ibrahim Alhassan (Tokinho Dória, 46), Fabinho (Mimito Biai, 85), Miguel Teixeira (João Silva, 46), Rodrigo Martins (João Vasco, 69) e Miguel Pereira.(Suplentes: Marco Ribeiro, Dylan Collard, Tokinho Dória, João Silva, João Vasco, Mimito Biai, Tiago Mesquita, Tiago Cerveira e Tiago Dias).Treinador: Pedro Miguel.Árbitro: Bruno Costa (AF Viana do Castelo).Ação disciplinar: cartão amarelo para Tiago Mamede (52), Rodrigo Martins (66), Tiago Fernandes, treinador do Portimonense (69), Miguel Pereira (76), Welat Cagro (78), Tokinho Dória (80) e Edney Silva (82).Assistência: 911 espetadores.