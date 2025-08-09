Portimonense bate Penafiel

Tamble Monteiro abriu o marcador para os locais, aos nove minutos, o espanhol Raúl Alcaina reagiu para os forasteiros, aos 33, e o jogador ex-Famalicão acabou por assinar o tento do triunfo, aos 62 minutos, num remate de fora da área.



A vitória assenta bem aos algarvios, que deixaram boas indicações num jogo em que dominaram durante grandes períodos, com bom envolvimento ofensivo e muitas jogadas de perigo.



Depois de ameaças iniciais de Tiago Mamede e Ruan, Tamble Monteiro adiantou os algarvios num lance de sorte – Manuel Baldé defendeu um remate de Ruan contra o pé de Tamble, com a bola a ressaltar para dentro da baliza –, mas de forma justificada.



O dianteiro Raúl Alcaina, que se estreou a marcar no futebol português, empatou para os forasteiros após a meia hora, num remate cruzado certeiro em que o guardião francês Cibois podia ter feito mais.



No segundo tempo, aos 62 minutos, Samuel Lobato, à segunda tentativa no espaço de um minuto, rematou de fora da área para o 2-1.



Até final, as duas equipas podiam ter marcado, mas o Portimonense falhou as ocasiões mais clamorosas, nomeadamente por Ruan, aos 84 minutos, que atirou ao poste direito da baliza de Manuel Baldé.











Jogo disputado no Estádio Municipal de Portimão



Portimonense – Penafiel, 2-1.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



1-0, Tamble Monteiro, 09 minutos.



1-1, Raúl Alcaina, 33.



2-1, Samuel Lobato, 62.







Equipas:



- Portimonense: Sébastien Cibois, Mindinho (Marlon Júnior, 39), Douglas Grolli, Alexandre Abel, Heitor, Tiago Mamede, Samuel Lobato (Welat Cagro, 71), João Reis, Mesaque Djú (Camilo Durán, 46), Ruan (Danio Djassi, 86) e Tamble Monteiro.



(Suplentes: Maycon Cleiton, Danio Djassi, Diogo Casimiro, Camilo Durán, Kim Yong-hak, Welat Cagro, Marlon Júnior, João Casimiro e Francisco Canário.



Treinador: Tiago Fernandes.



- Penafiel: Manuel Baldé, Gonçalo Negrão, João Miguel, Jaime Sánchez, Iano Simão (Bruno Pereira, 78), Pedro Sá, Reko, Dani Molina (Davo, 66), Rúben Alves (Pedro Vieira, 78), Jota Silva (Hélder Suker, 66) e Raúl Alcaina (Joseph Séry, 74).



(Suplentes: Joan Femenías, Pedro Vieira, Hélder Suker, Bruno Pereira, Francisco Ferreira, Madi Queta, Cláudio Silva, Davo e Joseph Séry).



Treinador: Pedro Russiano.







Árbitro: Diogo Rosa (AF Beja).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Pedro Sá (41), Tamble Monteiro (44), Rúben Alves (45), Mesaque Djú (45+2), Jaime Sánchez (46) e Sébastien Cibois (78).



Assistência: Cerca de 1.807 espetadores.