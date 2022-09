Portimonense-Chaves no arranque da jornada

O Portimonense interrompeu uma série de quatro vitórias consecutivas, ao ser goleado por 4-0 na deslocação ao estádio do Sporting – que procura recuperar de um início de campeonato a meio gás -, enquanto o Chaves foi batido por 3-0 na visita ao FC Porto.



Em caso de triunfo, os algarvios, quintos classificados, em igualdade com o Boavista (quarto), apanham o campeão nacional, que apenas entra em ação no sábado, no reduto do Estoril Praia (oitavo), enquanto os flavienses, na 10.ª posição, podem dar um salto na tabela se vencerem em Portimão.



O Benfica, líder da I Liga, só com vitórias, recebe no domingo o lanterna-vermelha Marítimo, horas antes de o perseguidor Sporting de Braga, segundo classificado, fechar a jornada em casa, frente ao Vizela (13.º), enquanto o Sporting (sétimo) visita no sábado o Boavista.



Programa da sétima jornada:



- Sexta-feira, 16 set:



Portimonense - Desportivo de Chaves, 20:15



- Sábado, 17 set:



Santa Clara - Paços de Ferreira, 14:30 locais (15:30, horas de Lisboa)



Gil Vicente - Rio Ave, 15:30



Estoril Praia - FC Porto, 18:00



Boavista – Sporting, 20:30



- Domingo, 18 set:



Arouca - Vitória de Guimarães, 15:30



Benfica – Marítimo, 18:00



Casa Pia – Famalicão, 18:00



Sporting de Braga – Vizela, 20:30