Portimonense confirma Tiago Fernandes como novo treinador

“A administração da Portimonense Futebol SAD vai levar a efeito uma conferência de imprensa para apresentação da nova equipa técnica liderada pelo ‘mister’ Tiago Fernandes”, revelou a SAD algarvia, numa nota de agenda enviada à comunicação social.

Tiago Fernandes, de 43 anos, estreou-se como treinador principal nos seniores no Sporting, em 2018/19, de forma interina, depois de vários anos a treinar equipas das camadas jovens ‘leoninas’.Passou depois por Desportivo de Chaves, Estoril Praia, Leixões e Torreense, clube no qual começou nos sub-23 e, na época passada, levou a formação de Torres Vedras ao quinto lugar final na II Liga.A apresentação de Tiago Fernandes como técnico do Portimonense, 15.º na edição de 2024/25 da II Liga, está agendada para terça-feira, às 15:30, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Portimão.