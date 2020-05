Portimonense contra descidas de divisão "que não reflitam rendimento"

“Esta sociedade manifesta a sua total solidariedade em relação a Casa Pia e Cova da Piedade, clubes diretamente visados e que já não terão possibilidade de discutir dentro do campo a sua permanência na II Liga”, refere a SAD do clube da I Liga em comunicado.



O Portimonense, que aproveitou para dar os parabéns a Farense e Nacional, equipas que vão ser promovidas ao escalão máximo do futebol português, explicou que pretende jogar a “integralidade dos jogos” que tem para realizar em 2019/20, fazendo prevalecer “um preceito fundamental em competição: o mérito desportivo”.



“É nossa convicção veemente que jamais poderemos apoiar descidas de divisão que não reflitam o rendimento desportivo e o sucesso das equipas dentro do terreno de jogo”, salienta.



O clube da I Liga, que no momento da suspensão do campeonato estava em 17.º, com 16 pontos, a seis de sair dos lugares de despromoção, garante que está pronto para jogar



“A Portimonense, SAD está pronta para competir, tudo fazendo para que impere verdade e justiça. Se não for exequível completar o calendário e trazer verdade e justiça à classificação, só nos resta defender o alargamento da competição em nome da tal solidariedade tão apregoada no futebol português”, conclui.



No plano de desconfinamento, devido à pandemia de covid-19, o Governo definiu que a I Liga de futebol e a final da Taça de Portugal vão poder ser disputados, permitindo também desportos individuais ao ar livre, excluindo a continuidade da II Liga.



O anúncio do regresso da I Liga, ainda que necessite de aprovação da Direção-Geral da Saúde (DGS), indica que o campeonato volta nos dias 30 e 31 de maio, para disputar as 10 jornadas restantes, após ter sido suspenso em 12 de março.



A direção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) anunciou na terça-feira ter "fixado" a despromoção de Casa Pia e Cova da Piedade ao Campeonato de Portugal, devido à impossibilidade de concluir a II Liga.