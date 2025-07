Portimonense empata com sauditas do Al Ettifaq

O extremo colombiano Camilo Durán abriu o marcador para a formação algarvia, aos seis minutos, com o internacional escocês Jack Hendry a restabelecer a igualdade muito perto do intervalo, aos 44 minutos.



No segundo tempo, Mohammed Alkadi colocou a equipa do principal escalão do futebol saudita em vantagem, aos 52 minutos, mas o ganês Benjamin Acquah igualou, aos 59.



O Portimonense, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas na pré-época, continua a sua preparação na quarta-feira, defrontando o Vitória de Guimarães, da I Liga, à porta fechada.



A formação algarvia, orientada pelo treinador Tiago Fernandes e já com 16 reforços confirmados, estreia-se em casa frente ao Penafiel, em jogo marcado para o fim de semana de 09 e 10 de agosto.