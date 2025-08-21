Portimonense garante lateral Thauan Lara por cedência do Santa Clara
O lateral esquerdo brasileiro Thauan Lara foi hoje apresentado como reforço do Portimonense, da II Liga portuguesa de futebol, cedido por uma temporada pelo Santa Clara.
O 21º reforço dos algarvios para 2025/26, de 21 anos, contribuiu para a subida do Alverca à I Liga na época passada, registando 21 jogos pelos ribatejanos, onde jogou cedido pelos brasileiros do Internacional.
“A época passada foi importante para mim. Mas acredito que agora vai ser mais importante ainda. Estou muito feliz por estar aqui. Venho para acrescentar, para que possamos ser felizes no final da temporada”, declarou Thauan Lara, entre elogios à estrutura dos algarvios.
O defesa, que tinha sido anunciado em julho como reforço dos açorianos, passou toda a formação no Internacional, emblema em que se estreou como sénior, e também já representou o Fortaleza.
Após duas jornadas, o Portimonense ocupa o nono lugar na II Liga, com três pontos, recebendo o líder Vizela, com seis, para a terceira ronda, no sábado, às 11:00.
