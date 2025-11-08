Futebol Nacional
Portimonense garante um ponto com penálti nos descontos ante Oliveirense
O Portimonense garantiu hoje um ponto ao ‘cair do pano’ na receção à Oliveirense, na 11.ª jornada da II Liga, graças a uma grande penalidade convertida por Tamble Monteiro no sétimo minuto de 'descontos'.
O suplente Bruno Silva, que tinha entrado ao intervalo, adiantou os forasteiros aos 61 minutos, mas o avançado dos algarvios restabeleceu a igualdade com o seu sétimo golo na prova, mitigando a falta de eficácia da sua equipa.
A equipa de Portimão teve ascendente no quarto de hora inicial, com Samy a obrigar Ricardo Ribeiro à sua primeira grande intervenção, aos nove minutos, mas o jogo acalmou e, até ao intervalo, só a Oliveirense criou perigo.
No segundo tempo, o Portimonense entrou dominador e esteve novamente perto do golo, evitado duas vezes por Ricardo Ribeiro, enquanto Bruno Silva se mostrou mais eficaz na ‘cara’ de Maycon Cleiton, a concluir um contra-ataque.
Com pressão dos algarvios até final, Francisco Canário esteve perto do empate e Gustavão ainda viu o poste evitar o 2-0, antes de Vasco Santos puxar Welinton Júnior no lance de penálti convertido por Tamble Monteiro.
Oliveirense (11.º) e Portimonense (12.º, menos um jogo) continuam ‘colados’ na tabela, ambos com 12 pontos.
Jogo disputado no Estádio Municipal de Portimão
Portimonense – Oliveirense, 1-1.
Ao intervalo: 0-0.
Marcadores:
0-1, Bruno Silva, 61 minutos.
1-1, Tamble Monteiro, 90+7 (grande penalidade).
Equipas:
- Portimonense: Maycon Cleiton, Jarleysom (Francisco Canário, 75), Drouglas Grolli, Samy (Marlon Júnior, 68), Heitor, Xavier (Welinton Júnior, 63), Tiago Mamede, João Reis, Samuel Lobato (Zé Gabriel, 75), Mo Dauda (Jotavê, 63) e Tamble Monteiro.
(Suplentes: Douglas Friedrich, Alexandre Abel, Thauan Lara, Mesaque Djú, Zé Gabriel, Jotavê, Marlon Júnior, Francisco Canário e Welinton Júnior).
Treinador: Tiago Fernandes.
- Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Vasco Santos, Bura, Frederico Namora, João Silva (Simão Martins, 79), Sabino (Diogo Pereira, 46), Manga Foe-Ondoa, Armando Lopes, João Adriano (Luís Bastos, 87), Amadou Diallo (Bruno Silva, 46) e Pedro Martelo (Gustavão, 79).
(Suplentes: Nitai Greis, Bruno Silva, Joanderson, Diogo Pereira, Lucas Henrique, Gustavão, Tomoya Takahashi, Luís Bastos e Simão Martins).
Treinador: Jorge Pinto.
Árbitro: Diogo Rosa (AF Beja).
Ação disciplinar: cartão amarelo para Sabino (14), Bura (35), Xavier (39), Mo Dauda (42), João Silva (54), Diogo Pereira (55), Jotavê (68), Armando Lopes (84), Vasco Santos (90+5) e Gustavão (90+9).
Assistência: 680 espetadores.
