Portimonense regressa às vitórias

O Leixões foi para o intervalo em vantagem, de forma justa, com o golo de Régis Ndo, aos 29 minutos, e a resposta algarvia só se fez sentir verdadeiramente no último quarto de hora, acabando por resultar na reviravolta, com tentos de Douglas Grolli (87) e do suplente Elijah Benedict (90+3).



O Portimonense subiu ao 11.º lugar, com 29 pontos, mais dois do que o Leixões, 13.º, que não vence há nove jogos, oito deles sob orientação de José Mota – desde janeiro só somou cinco empates –, e terminou o jogo reduzido a 10 unidades, por expulsão de Rafael Santos nos descontos.



O Leixões assumiu as ‘despesas’ do jogo na primeira metade, estando perto do golo, por Simãozinho e Fabrício Isidoro (remate ao poste direito).



Aos 29, desta vez na sequência de um lance estudado, Régis Ndo surgiu junto à marca de penálti para finalizar com o pé esquerdo, após canto de Jean Filipe e, sete minutos volvidos, Rafael Sousa desperdiçou o 2-0, num cabeceamento ao lado após canto.



Os algarvios, que na primeira parte não tiveram resposta para o adversário, dominaram após o intervalo, ascendente que se acentuou com um último quarto de hora de grande fulgor.



Daniel Figueira foi acumulando grandes defesas, em remates de Tamble Monteiro e Heitor, mas a formação de Ricardo Pessoa acabou mesmo por dar a volta ao resultado, com cabeceamentos certeiros de Douglas Grolli e Elijah Benedict.







Jogo disputado no Estádio Municipal de Portimão.



Portimonense – Leixões, 2-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Régis Ndo, 29 minutos.



1-1, Douglas Grolli, 87.



2-1, Elijah Benedict, 90+3.







Equipas:



- Portimonense: Vinicius Silvestre, Heitor, Douglas Grolli, Yuki Kobayashi, Keffel, Francisco Varela (Hector Hevel, 46), Lucas Araújo (Geovane, 36), Ruan (João Neto, 46), Paulo Vítor (Elijah Benedict, 70), Camilo Durán (Danio Djassi, 76) e Tamble Monteiro.



(Suplentes: Philip Tear, Geovane, Kelechi John, Shyon Omrani, Danio Djassi, Hector Hevel, João Neto, Teodoro e Elijah Benedict).



Treinador: Ricardo Pessoa.



- Leixões: Daniel Figueira, Jean Filipe, Rafael Vieira, Rafael Santos, Simãozinho, Seruca, Fabrício Isidoro (Ibrahim Alhassan, 90+3), Fabinho (Ervrard Zag, 83), Régis Ndo (Henrique Gelain, 83), Werton (Paulité, 73) e José Bica (Rafael Martins, 73).



(Suplentes: Igor Stefanovic, Thiago Balieiro, Rafael Martins, Paulité, Evrard Zag, Ibrahim Alhassan, Henrique Gelain, João Amorim e Ricardo Valente).



Treinador: José Mota.



Árbitro: Hélder Malheiro (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Rafael Santos (49 e 90+5), Paulo Vítor (58), Geovane (65), Fabrício Isidoro (68), Paulité (87) e Elijah Benedict (90+4). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Rafael Santos (90+5).



Assistência: 725 espetadores.