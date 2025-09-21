Portimonense SC surpreende e afasta Penafiel da Taça após grandes penalidades

Reko abriu o marcador para os forasteiros, aos 14 minutos, e Tommy Batista empatou, aos 23, antes de ser expulso, aos 99.



No desempate por penáltis, o guarda-redes sueco Philip Tear somou duas defesas decisivas e contribuiu para o apuramento dos algarvios.



O Penafiel, atual 17.º classificado na II Liga, que na primeira jornada do campeonato já tinha perdido em Portimão, por 2-1, frente ao Portimonense, voltou a baquear na mesma cidade, desta vez contra a equipa do clube ‘alvinegro’, 11.º na Série D do Campeonato de Portugal, sem ligação à SAD que gere a formação a competir no segundo escalão.



Os penafidelenses assumiram o ascendente inicial, com Joseph Séry a ameaçar aos 12 minutos e Reko a concluir para o 1-0 dois minutos volvidos, na sequência de cruzamento da direita de Francisco Ferreira.



A equipa de Portimão, orientada por Nélson Moutinho e com Alexandre Moutinho no ‘onze’, respetivamente pai e irmão do internacional português João Moutinho, reagiu de imediato, com Tommy Batista a igualar a partida, na sequência de jogada individual, aos 23 minutos.



O poste impediu o ala espanhol Álvaro Santos de colocar os visitantes novamente em vantagem aos 38 minutos, enquanto o reatamento trouxe um Portimonense mais dinâmico, desperdiçando duas boas ocasiões aos 54 minutos, por Tommy Batista e Diogo Cabral, e equilibrando a partida até ao prolongamento.



Nem após expulsão de Tommy Batista, aos 99 minutos, o Penafiel foi capaz de criar desequilíbrios frente aos algarvios, que no desempate por grandes penalidades viram Philip Tear defender os remates de Bruno Pereira e Raúl Alcaina, enquanto do outro lado só Ebrima Ndow desperdiçou.