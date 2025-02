Portimonense vence em casa e `coloca` Mafra em lugar de despromoção direta

Os golos do estreante médio ganês Benjamin Acquah (37 minutos) e de Tamble Monteiro (70) permitiram a subida dos algarvios, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, à 11.ª posição, com 26 pontos, enquanto o Mafra, que leva seis encontros consecutivos sem vencer, baixou a 17.º e penúltimo, com 16.



Após uma primeira meia-hora em que as duas equipas evidenciaram lentidão e falta de acerto ofensivo, Stanley Iheanacho foi o autor do primeiro aviso sério, aos 32 minutos, evitado por Vinicius Silvestre, antes de os algarvios abrirem o ativo, aos 37, numa recarga do reforço de inverno Acquah, após defesa incompleta do guardião dos mafrenses.



Paulo Vítor e Acquah ameaçaram o 2-0, num final de primeira parte com sinal mais do conjunto de Portimão, ascendente que se prolongou no reatamento, com Tamble Monteiro e Geovane a desperdiçarem boas oportunidades.



Na resposta, Friday Etim viu Vinicius Silvestre evitar o empate com mais uma ‘mancha’ notável (56 minutos), enquanto o isolado Miguel Falé atirou incrivelmente por cima em nova oportunidade flagrante (65).



O Portimonense chegou ao 2-0, num cabeceamento de Tamble Monteiro a definir jogada confusa após livre, aos 70, e segurou a vantagem com a ajuda de Vinicius Silvestre, que nos descontos somou mais uma excelente defesa em nova tentativa de Etim.