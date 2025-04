Portimonense vence Paços de Ferreira e afasta-se dos lugares de descida da II Liga

O resultado foi construído na primeira parte, com golos marcados de penálti por Tamble, aos 30 minutos, e Ícaro, aos 43.



Num jogo de ‘aflitos’ na luta por pontos, com as duas equipas em igualdade pontual na tabela classificativa, 30 pontos, foram os algarvios quem mais ‘lutaram’ pela vitória, com maior controlo do jogo durante toda partida.



O primeiro tempo ficou marcado pelos golos e domínio da formação comandada por Ricardo Pessoa, embora o domínio não se traduzisse em oportunidade flagrantes de golo.



O Paços de Ferreira teve em Ícaro, aos oito minutos, o seu lance mais perigoso para a baliza de Vinicius, ao cabecear ao rente ao poste na sequência de um livre.



Depois de um período com lances disputados no meio-campo, o Portimonense abriu o marcador por intermédio de Tamble, aos 30 minutos, ao converter o penálti, num lance em que foi derrubado por Ícaro na área.



O Paços de Ferreira ‘acusou’ o golo, permitindo que os algarvios acentuassem o domínio e ampliassem o marcador, aos 43 minutos, também de grande penalidade, convertida Por Paulo Vitor, numa falta sofrida por Tamble e visualizada pelo árbitro num ‘molho’ de jogadores.



No segundo tempo, os algarvios souberam gerir a vantagem, deixando que o Paços tivesse a iniciativa de jogo, não tendo ambos os conjuntos construído oportunidades que pudessem alterar o marcador.



Na luta pela manutenção, o Portimonense ocupa agora o 13.º lugar da tabela, com 33 pontos, enquanto que o Paços de Ferreira manteve o 15.º posto, com 30 pontos.



Jogo no Estádio Municipal de Portimão.



Portimonense - Paços de Ferreira, 2-0.



Ao intervalo: 2-0.



Marcadores:



1-0, Tamble, aos 30 minutos (grande penalidade).



2-0, Paulo Vitor, 43 (grande penalidade).



Equipas:



- Portimonense: Vinicius, Alemão, Grolli, Yuki, Heitor, Varela (Diaby, 12), Hector, Keffel, Camilo (Kim, 82), Tamble e Paulo Vitor (Dânio, 65).



(Suplentes: Maycon Cleiton, Dânio, Kim, Jefferson, Diaby, Diogo Ferreira, Alegria, Malcom e Elijah).



Treinador: Ricardo Pessoa.



- Paços de Ferreira: Jeimes, Miguel Mota (Welton, 74), Ícaro (Liberal, 58), Cardoso, Antunes, Marcos Paulo, Gonçalo Nogueira, João Caiado (Pavlic, 58), Lumungo (Anilson, 74), Morozau e Costinha (João Pinto, 74).



(Suplentes: Zé Pedro, Welton, Pavlic, João Pinto, Rui Pedro, Anilson, Ferigra, Joffrey e Liberal).



Treinador: Carlos Fangueiro.



Árbitro: José Bessa (AF Porto)



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ícaro (28), Keffel (45+2), Costinha (66), Hector (69), Marcos Paulo (78), Cardoso (87),



Assistência: 992 espetadores.