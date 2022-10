Portimonense visita Rio Ave à procura do 5.º lugar na I Liga

Em caso de vitória no jogo marcado para as 20h15, a formação orientada por Paulo Sérgio, que está no oitavo posto, somará 18 pontos, mais um do que Casa Pia, sexto, e Vitória de Guimarães, sétimo, que têm 17.



As duas equipas vêm de eliminações na Taça de Portugal face a clubes da Liga 3, o terceiro escalão do futebol nacional, com os algarvios a caírem diante do Länk Vilaverdense e os vila-condenses perante o Oliveira do Hospital.



De resto, o conjunto de Portimão soma cinco vitórias e quatro derrotas no campeonato, três delas nas últimas quatro jornadas, e quer pôr fim ao mau momento para poder colocar-se em posição de acesso às competições europeias.



Do lado do Rio Ave, 14.º classificado, a derrota na Luz ante o Benfica (4-2) é uma de duas nas últimas cinco rondas, em que somou cinco dos nove pontos que tem para já na época de regresso à I Liga.



A I Liga é liderada pelo Benfica, com seis pontos de vantagem para o FC Porto, que venceu na sexta-feira (1-0) no Dragão), e para o Sporting de Braga, que sábado bateu o Estoril (2-0).