Portimonense volta aos triunfos dois meses depois com golo nos `descontos`

João Reis abriu o ativo para os algarvios, aos 12 minutos, os ‘dragões’ igualaram, com golo na própria baliza do guardião francês Sébastien Cibois, aos 16, e o tento decisivo chegou aos 90+2, num cabeceamento certeiro do central brasileiro.



O Portimonense, que não vencia em casa desde a jornada inaugural, em 09 de agosto, deixou de ser lanterna-vermelha e subiu ao 17.º lugar, com 27 pontos, enquanto o FC Porto B mantém-se na sexta posição, com 38.



A primeira parte foi marcada pelo equilíbrio, com Mo Dauda a ameaçar o primeiro golo com um remate forte ao lado, antecipando o que seria o 1-0, num 'disparo' forte de João Reis de fora da área.



Os portistas demoraram quatro minutos a igualar, num lance caricato, em que o guardião Cibois pareceu, em primeira instância, defender a bola rematada por Tiago Andrade, mas perdeu o controlo do esférico e acabou por inseri-lo na baliza.



O jogo prosseguiu praticamente sem grandes oportunidades de golo, mas o Portimonense pressionou nos momentos finais e Mateus Sarará acabou com o ‘jejum’ de dois meses da formação ‘alvinegra’, na sequência de livre assinado por Thauan Lara.







Jogo disputado no Estádio Municipal de Portimão



Portimonense – FC Porto B, 2-1.



Ao intervalo: 1-1.



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1-0, João Reis, 12 minutos.



1-1, Sébastien Cibois, 16 (própria baliza).



2-1, Mateus Sarará, 90+2.







Equipas:



- Portimonense: Sébastien Cibois, Edney Silva, Jarleysom, Mateus Sarará, Marlon Júnior (Thauan Lara, 72), Xavier, Tiago Mamede, Samuel Lobato (Samy, 90+4), Welat Cagro (Mesaque Djú, 80), João Reis e Mo Dauda (Francisco Canário, 72).



(Suplentes: Maycon Cleiton, Samy, Thauan Lara, Mesaque Djú, Lucas de Bolle, Jotavê, Kristofer Käit, João Casimiro e Francisco Canário).



Treinador: Tiago Fernandes.



- FC Porto B: Gonçalo Ribeiro, Dinis Rodrigues, Gabriel Brás, Felipe Silva, Kaio Henrique, Domingos Andrade, João Teixeira (Eduardo Ferreira, 89), Kauê Rodrigues (Bernardo Lima, 68), Tiago Andrade (Duarte Cunha, 80), Gonçalo Sousa (Mateus Mide, 80) e Leonardo Vonic (Trofim Melnichenko, 68).



(Suplentes: Diogo Fernandes, Trofim Melnichenko, Eduardo Ferreira, António Ribeiro, Duarte Cunha, Luís Gomes, João Brito, Bernardo Lima e Mateus Mide).



Treinador: João Brandão.







Árbitro: David Rafael Silva (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Leonardo Vonic (11), Tiago Mamede (56), Kaio Henrique (64), Samuel Lobato (64), Felipe Silva (64), Dinis Rodrigues (85), Mateus Mide (87) e Bernardo Lima (88).



Assistência: 775 espetadores.