Portista Gabri Veiga sem qualquer lesão após ser substituído no clássico

Autor do primeiro golo dos `dragões`, que venceram os `encarnados` por 3-1, no Estádio do Dragão, no Porto, o médio foi prematuramente rendido por Hwang In-beom, numa altura em que já tinha visto cartão amarelo.

No final da partida, o técnico portista Francesco Farioli justificou a alteração com motivos físicos, mas os exames de diagnóstico realizados pela equipa médica do clube não detetaram qualquer anomalia.

Já Martim Fernandes, também substituído com queixas físicas, aos 69 minutos, será avaliado em conjunto com o departamento médico da seleção portuguesa de sub-21, para a qual está convocado.

Samu e Oskar Pietuszewski ultrapassaram lesões prolongadas e já estão dados como totalmente aptos, tendo já alinhado nos minutos finais da partida frente ao Benfica.

De resto, João Costa, Nehuén Pérez, Zaidu, Seko Fofana, Vasco Sousa e André Miranda, os dois últimos em regime de treino condicionado, são os jogadores que constam do boletim clínico `azul e branco`.

Após vencer o clássico da sétima jornada da I Liga, Farioli concedeu uma semana de folga aos jogadores, que regressam ao Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival, na próxima segunda-feira.