Portugal em preparação do apuramento na Cidade do Futebol

A seleção nacional tem uma sessão agendada para as 18:00 com, como é habitual, os primeiros 15 minutos a serem abertos para a comunicação social.

Na terça-feira, o extremo Francisco Conceição subiu ao relvado, mas trabalhou à parte da equipa das `quinas` devido a limitações físicas. O selecionador Roberto Martinez contou com os restantes 22 jogadores, incluindo o lateral João Cancelo, que está de regresso após ter falhado a conquista da Liga das Nações.

Este treino foi o primeiro da seleção desde a morte de Diogo Jota, e também do seu irmão André Silva, na sequência de um acidente de viação, em 03 de julho.

Antes da sessão, às 17:00, também na Cidade do Futebol, um jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.

No Grupo F, Portugal vai arrancar o apuramento com uma dupla jornada fora, primeiro em Erevan, no sábado, frente à Arménia, e em 09 de setembro, em Budapeste, com a Hungria. A Irlanda completa o agrupamento.

O vencedor do grupo assegura um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções.