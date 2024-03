Portugal vence Grécia no arranque da qualificação para Euro2024 de sub-19

No Grupo 4, que reúne ainda as seleções da Dinamarca e Sérvia, a equipa das ‘quinas’ inaugurou o marcador, com um golo de Rodrigo Ribeiro, aos 34 minutos. A Grécia empatou, por Christos Alexiou (79), mas Gustavo Varela voltou a colocar a sua equipa na dianteira (89).



Os pupilos de José Lima demonstraram algum nervosismo inicial, acusando o favoritismo, e foi a Grécia a ter as primeiras oportunidades de finalização.



Aos poucos, a formação lusa foi conseguindo assentar o seu jogo, criando lances de perigo a partir dos corredores laterais com cruzamentos para a área à procura de Rodrigo Ribeiro, avançado do Sporting que está emprestado ao Nottingham Forest.



Aos 27 minutos, surgiu a primeira grande oportunidade para Portugal, com João Rego a beneficiar de um ressalto e a rematar junto ao poste direito da baliza defendida por Nikolakoulis.



Pouco tempo depois, aos 34 minutos, a seleção nacional viria a inaugurar o marcador com Rodrigo Ribeiro a cabecear sem marcação para o fundo da baliza da Grécia, após cruzamento de Tomás Marques na direita.



Na segunda parte, a equipa helénica entrou com vontade de inverter o resultado e, aos 79 minutos, acabou por chegar ao empate através da marcação de um livre por Gkoumas, com Christos Alexiou a surgir na pequena área a desviar para o fundo da baliza.



O empate só durou 10 minutos, pois aos 89, Gustavo Varela voltou a colocar a equipa em vantagem, na recarga após defesa incompleta de Nicolakoulis a um livre de João Vasconcelos.



Apenas os vencedores de cada um dos sete grupos da Ronda de Elite seguem para a fase final, juntando-se à Irlanda do Norte, anfitriã do próximo Campeonato da Europa de sub-19, entre 15 e 28 de julho de 2024, no qual serão apuradas as seleções europeias para o Mundial de sub-20 de 2025.



No outro jogo do agrupamento, a Dinamarca derrotou a Sérvia (3-1).







Jogo no Estádio Municipal de Aveiro.



Portugal - Grécia, 2-1.



Ao intervalo: 1-0.







Marcadores:







1-0, Rodrigo Ribeiro, 34 minutos.



1-1, Christos Alexiou, 79.



2-1, Gustavo Varela, 89.







Equipas:



- Portugal: Francisco Silva, Tomás Marques, João Muniz, Diogo Monteiro, Chissumba, Ussamane Djaló (Manuel Mendonça, 69), Dário Essugo (Gustavo Varela, 85), Rafael Luís (João Vasconcelos, 68), Fábio Jaló (Ivan Lima, 68), João Rego e Rodrigo Ribeiro (Vivaldo Semedo, 80).



(Suplentes: Diogo Fernandes, Miguel Monteiro, Manuel Mendonça, Gustavo Varela, Ivan Lima, João Conceição, Luis Gomes, Vivaldo Semedo e João Vasconcelos).



Selecionador: José Lima.







- Grécia: Vasileios Nicolakoulis, Charalampos Georgiadis, Nikolaos Deligiannis, Christos Alexiou, Taxiarchis Filon (Georgios Katris, 37), Vasileios Kontonikos (Antonios Papakanellos, 46), Ioannis Gkitersos, Theofanis Bakoulas (Dimitrios Kaloskamis, 88), Loukas Maroutsis (Konstantinos Gkoumas, 46), Theodoros Delianidis (Charalampos Kostoulas, 64) e Argyrios Liatsikouras.



(Suplentes: Georgios Karakasidis, Georgios Katris, Antonios Papakanellos, Konstantinos Gkoumas, Dimitrios Kaloskamis, Vasileios Pasachidis, Charalampos Kostoulas e Aristeidis Andrikopoulos).



Selecionador: Anastasios Theos.







Árbitro: Mohammad Usman Aslam (Noruega).



Ação disciplinar: Cartões amarelos para Tomás Marques (05), Ioannis Gkitersos (30), Christos Alexiou (56), Theofanis Bakoulas (71), Dário Essugo (82), Nikolaos Deligiannis (89) e Konstantinos Gkoumas (90+4).