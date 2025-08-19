Portuguesa Filipa Prata vai apitar no Mundial feminino de futsal

Filipa Prata, de 33 anos, que foi promovida à categoria de internacional em 2024, é filiada na Associação de Futebol de Coimbra, será a única árbitra lusa no primeiro Mundial feminino de futsal, que terá lugar nas Filipinas entre os dias 21 de novembro e 07 de dezembro.



Pedro Proença, presidente da FPF, manifestou-se orgulhoso com esta nomeação.



"Ter uma árbitra portuguesa na primeira edição de um Campeonato do Mundo é algo que nos enche de orgulho. Trata-se de um prémio individual, mas igualmente de mais um enorme feito para a arbitragem portuguesa", disse, em declarações divulgadas no site oficial da FPF.

