Praienses desapontados com o Sporting

Nesse momento ficou acordado entre os clubes, a visita dos “leões” nesta pré-época, para um jogo particular, com a presença de alguns jogadores do plantel principal. Algo que não vai acontecer.



O Sporting estará esta noite nos Açores mas com a equipa B.



Marco Monteiro, presidente do Praiense, está desiludido.



A decisão terá partido de Jorge Jesus, que quer os jogadores com os quais trabalha, focados em jogos com outro grau de exigência.



Os “leões” defrontam quarta-feira o Vitória de Guimarães, em Rio Maior, e sábado a Fiorentina em Alvalade no Trofeu 5 Violinos.