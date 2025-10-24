Prémios da Taça de Portugal feminina de futebol disparam 40% para 1,2 milhões de euros

Por cada eliminatória está definido um valor a atribuir a cada clube, que vai dos 2.500 euros para as equipas que participaram na pré-eliminatória da Taça de Portugal até aos 80 mil euros que o vencedor da prova vai receber pela vitória no jogo decisivo, o dobro do finalista vencido, segundo a informação disponibilizada no portal da FPF.



O montante de 1,2 milhões de euros representa um aumento de 40% face aos prémios de 850 mil euros distribuídos na prova 'rainha' feminina na última época (2024/25).

