Presidente da FPF elogia Plano Nacional de Desenvolvimento Desportivo

"O Plano Nacional de Desenvolvimento Desportivo, apresentado hoje pelo Governo, é o primeiro passo rumo a um maior reconhecimento da verdadeira importância do Desporto para Portugal", afirmou Pedro Proença, em nota divulgada pela FPF.O dirigente, felicitou, em nome da Federação Portuguesa de Futebol, "o Executivo, em particular a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, pela apresentação deste programa inédito e pela visão estratégica, cuja partilha tem marcado a relação entre a FPF e o Governo".O Governo apresentou hoje a sua estratégia para o desporto até 2036, num plano com 44 medidas e um custo de 130 milhões de euros, no Centro de Alto Rendimento do Jamor, em Oeiras, onde decorreu excecionalmente o Conselho de Ministros para aprovar o Plano Nacional de Desenvolvimento Desportivo (PNDD).O PNDD, de 2025 a 2036, tem um custo de 130 milhões de euros – já contando com os 65 do contrato-programa assinado com Comité Olímpico de Portugal (COP) e Comité Paralímpico de Portugal (CPP) para o período entre 2024 e 2028 – e 44 medidas, muitas delas que vão além do desporto.