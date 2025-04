Presidente da Liga de clubes eleito hoje

José Gomes Mendes, presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga de clubes e deputado pelo Partido Socialista, e Reinaldo Teixeira, presidente da Associação de Futebol do Algarve e coordenador dos delegados da LPFP, concorrem ao ato eleitoral, que se realiza entre as 10h00 e as 13h00, na sede do organismo, no Porto.



Pedro Proença deixou a presidência da LPFP para assumir o cargo de presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na sequência da saída do antigo líder federativo, Fernando Gomes, que completou o máximo de três mandatos permitidos por lei e assumiu os destinos do Comité Olímpico de Portugal (COP).



O plano para a centralização dos direitos audiovisuais será um dos maiores desafios para José Gomes Mendes, de 63 anos, ou Reinaldo Teixeira, de 61, uma vez que a proposta de modelo terá de ser apresentada à Autoridade da Concorrência até ao fim da época 2025/26, estando prevista a entrada em vigor a partir de 2028/29.



A redução do IVA dos bilhetes de jogos de futebol, atualmente em 23%, e a autorização da venda de bebidas de baixo teor alcoólico nos estádios serão "batalhas" a travar já com o novo governo, mas os dois candidatos terão também de debruçar-se sobre a competitividade da I Liga.



José Gomes Mendes é doutorado em Engenharia Civil e lidera desde junho de 2023 a Mesa da Assembleia Geral da LPFP (função que já tinha exercido entre 2014 e 2015), tendo desempenhado vários cargos de secretário de Estado nos governos de António Costa, primeiro de Adjunto e do Ambiente e, depois, da Mobilidade e do Planeamento.



Presidente da Associação de Futebol do Algarve desde 2019, o gestor Reinaldo Teixeira motivou a mais recente troca de acusações entre FC Porto e Benfica, devido os negócios que manteve com Rui Costa, que terão começado quando o presidente do clube lisboeta ainda era jogador.



As 18 sociedades desportivas da I Liga têm direito a dois votos, contra um voto das integrantes do segundo escalão, das quais apenas 16 poderão participar nas eleições de hoje, uma vez que as equipas B de Benfica e FC Porto estão excluídas.