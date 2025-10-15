Presidente da Liga diz que em dezembro apresenta duas soluções para competições

“Quanto aos quadros competitivos e à chave de distribuição, estamos a fazer um ‘roadshow’ a todos os clubes, às sociedades desportivas, e acreditamos, é esse o compromisso, que no início de dezembro, na nossa cimeira de presidentes, vamos apresentar, pelo menos, duas soluções”, assumiu.



Reinaldo Teixeira disse que essas duas soluções a apresentar serão para “os quadros competitivos e para a chave de distribuição” da I e II Ligas de futebol.



“Dir-me-á se é reduzir ou aumentar. Neste momento, não está definido. O que achamos é que tem de ser algo em que as sociedades desportivas se revejam e que o produto fique valorizado”, disse.



O presidente da Liga da Federação Portuguesa de Futebol (LPFP), Reinaldo Teixeira, foi o convidado deste ano para o “À conversa com...” do último dia da terceira edição do S4Congresso (Safety, Security, Service, Sports events),



O congresso internacional, organizado pela Autoridade de Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD), em Viseu, este ano tem como lema “Rumo a eventos desportivos mais seguros e acolhedores”.



Questionado na conversa, se não seria desejável separar a II Liga de futebol por norte e sul do país, Reinaldo Teixeira disse que não sentia “essa grande vontade” das sociedades desportivas.



“O nosso país é grande nas suas qualidades, nas suas motivações, mas é pequeno ao nível territorial, e sinto as sociedades desportivas com uma vontade enorme de ser uma Liga nacional”, disse Reinaldo Teixeira.



Sobre o desafio de receitas, o presidente considerou que “não é só na II Liga” que ele se coloca, embora o dossier financeiro seja “difícil e desafiante para todas as sociedades desportivas” das duas Ligas.



“Mas, reconhecer a enorme criatividade de todos os agentes desportivos que conseguem fazer milagres”, destacou Reinaldo Teixeira.



