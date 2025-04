Presidente da República associa-se ao luto pela morte de `magriço` José Carlos

“O Chefe de Estado apresenta os mais sentidos pêsames à sua família e amigos, e a todos os clubes cujas cores defendeu com enorme dedicação”, refere, numa nota na página da presidência.



José Carlos, que representou a seleção portuguesa em 36 ocasiões, fez a sua carreira na CUF, Sporting, durante 12 épocas, e Sporting de Braga.



O Presidente da República destacou ainda as “memoráveis prestações nos relvados nacionais e nos clubes por onde passou”.



Terminada a carreira de futebolista, José Carlos foi treinador do Recreio de Águeda, Boavista, Famalicão, Varzim, Desportivo de Chaves, Gil Vicente e Penafiel.