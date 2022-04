Presidente do Boavista "nostálgico e orgulhoso" pela saída de Gustavo Sauer

“Recordarei sempre a tua chegada, acabado de ser eleito presidente do Boavista [em dezembro de 2018]. [Estou] Nostálgico com a partida, mas orgulhoso pelo trajeto. Boa sorte! Esta será sempre a tua casa e terás sempre em mim um amigo”, escreveu o líder máximo dos ‘axadrezados’, numa breve mensagem publicada na rede social Twitter.



O avançado ‘canarinho’, de 28 anos, assinou hoje por três épocas, com outra de opção, pelo ‘fogão’, recém-promovido ao Brasileirão, cujo novo investidor é o norte-americano John Textor, empresário que esteve em negociações para ingressar na SAD do Benfica.



Natural de Joinville, Gustavo Sauer deixou o Boavista no derradeiro dia do mercado de transferências no Brasil, após três épocas e meia ao serviço do ‘axadrezados’, nos quais somou 14 golos e nove assistências em 105 jogos, com especial evidência em 2021/22.



Titular indiscutível na ala direita do ataque, o extremo, que estava vinculado até junho de 2023, era o jogador com mais minutos de utilização, num total de 31 partidas feitas em todas as provas, e influência, ao contabilizar 10 remates certeiros e sete assistências.



A despedida do até aqui camisola oito do Boavista deu-se em 02 de abril, com um triunfo na visita ao Famalicão (2-1), em que desbloqueou o marcador, de grande penalidade, e até acabou expulso por acumulação de cartões amarelos no período de compensação.



Com passagens anteriores pelos arménios do Gandzasar, os sul-coreanos do Daejeon Hana Citizen e os búlgaros do Botev Plovdiv, Gustavo Sauer está de volta ao seu país natal, onde despontou através do Joinville e ainda passou por Metropolitano e Paraná.



Antes da chegada de Luís Castro, o Botafogo já tinha adquirido outros jogadores com passado no futebol português, casos do argentino Renzo Saravia (ex-FC Porto) e dos brasileiros Philipe Sampaio (ex-Boavista, Feirense e Tondela) e Lucas Piazón (ex-Rio Ave), que chegou ao ‘fogão’ por empréstimo do Sporting de Braga até ao próximo ano.



No domingo, o clube do Rio de Janeiro estreou-se na edição 2022 do Brasileirão com uma derrota (1-3) na receção ao Corinthians, treinado pelo também luso Vítor Pereira.



Já o Boavista, 11.º colocado da I Liga portuguesa, visita o Marítimo, 10.º, ambos com 33 pontos, no sábado, às 18:00, no Estádio da Madeira, no Funchal, em encontro da 30.ª jornada, com arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.