Presidente do Marítimo ameaça demitir-se

"Se esse requerimento entrar, não nos resta outra solução que não seja nós pedirmos a demissão e abrir o caminho para estas pessoas trazerem a solução financeira de futuro para o Marítimo", revelou o líder verde-rubro, à margem das eleições para os novos órgãos sociais da Associação de Futebol da Madeira, na sede do organismo, no Funchal.



Carlos André Gomes anunciou que decorre um "início de conversas" para a entrada de um investidor na SAD do Marítimo, para que o clube "seja competitivo", mas alertou que a marcação de uma AG destitutiva pode afastar possíveis interessados.



"A entrada de um requerimento como este, a solicitar a destituição de uma direção, faz logo soar os alarmes às pessoas com quem estamos a conversar e, obviamente, atrasa todo o processo", explicou aos jornalistas.



O dirigente madeirense, de 54 anos, reconhece a situação delicada no campeonato, em que o objetivo imediato passa por "garantir a manutenção", avisando que o cenário de queda dos atuais órgãos sociais a meio da época configura um "ato que pode ser ruinoso" para a coletividade maritimista.



"Fazer uma assembleia de destituição sem apresentar uma solução é perigoso, porque pode tornar caótico o estado em que o Marítimo se encontra", concluiu Carlos André Gomes.



O Marítimo disputa a II Liga portuguesa de futebol e, decorridas 23 jornadas, ocupa o 15.ª lugar, com 25 pontos, quatro acima do FC Porto, que é 16ª e está em posição de "play-off".