Presidente do Marítimo espera que paragem para as seleções não prejudique equipa

"Quando uma equipa está numa onda de sucesso e a vencer jogos, uma paragem nunca é boa. Mas, não sendo bom, porque pode quebrar o ritmo, também ajuda a recuperar os índices físicos e, acima de tudo, a parte mental", revelou o presidente do emblema insular, à margem da inauguração de uma subdelegação do clube, na freguesia do Caniço, na Madeira.



Líder isolado da II Liga, o conjunto madeirense está muito perto de garantir a promoção e regressar ao primeiro escalão, três anos depois da descida, que ocorreu na temporada 2022/23.



Na iminência de voltar ao convívio entre os 'grandes', o dirigente, de 55 anos, refere que, caso se concretize a subida, serão necessários "alguns reforços para o plantel", além de definir eventuais saídas e processos de renovação com os futebolistas em final de contrato.



"Há jogadores que terminam contrato e há outros com quem estamos a falar para renovar. Acima de tudo, o normal no futebol, é chegar ao fim da época, avaliar e tentar reforçar [a equipa]", vincou.



O presidente dos insulares confirmou ainda ter recebido uma proposta oficial de um operador com vista à venda dos direitos audiovisuais dos jogos em casa para os próximos dois anos, no período que antecede a centralização no futebol português profissional.



André Gomes explicou que as negociações não estão encerradas, sendo que o Marítimo vai "continuar disposto a ouvir" outras propostas, num processo que deverá ficar concluído até final de junho, sem especificar os valores em cima da mesa.



"Por mais ambicioso que eu possa ser na fasquia, estou sempre limitado aquilo que o mercado está disposto a pagar. Nesse sentido, é uma negociação que temos de fazer. Não há valores pré-determinados", notou.



O Marítimo disputa a II Liga portuguesa de futebol e, ao fim de 27 partidas, é líder isolado, com 56 pontos, mais seis do que o Académico de Viseu, segundo classificado, e mais 11 do que o Torreense, terceiro, em lugar de play-off.



No sábado, os 'verde-rubros' visitam o Paços de Ferreira, em jogo da 28.ª jornada, a partir das 14:00, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.



