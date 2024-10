Presidente do Marítimo suspenso 45 dias

No final da partida da terceira jornada da II Liga portuguesa de futebol, disputada em 25 de agosto e que terminou empatada (1-1), o presidente o Marítimo, segundo o acórdão do processo disciplinar, dirigiu-se à equipa de arbitragem liderada por Miguel Fonseca com palavras ofensivas.Segundo o documento divulgado pelo CD da FPF,As decisões do CD da FPF são passíveis de recurso para o Conselho de Justiça ou para o Tribunal Arbitral do Desporto.