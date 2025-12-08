Presidente do Nacional discorda da posição da Liga no processo de centralização

"Há uma referência padrão das 'chaves' europeias, em que metade do orçamento é dividido de forma igual, e essa não foi a intenção daquilo que apresentou a LPFP, portanto, há uma discordância completa", afirmou o líder 'alvinegro', à margem da gala comemorativa dos 115 anos do emblema que milita no primeiro escalão.



Sem desvendar em concreto os contornos da proposta a ser apresentada, Rui Alves comentou ainda a preponderância de Benfica, FC Porto e Sporting no desenrolar das negociações, referindo que o processo precisa de ser acelerado.



"Há uma tentativa de satisfação dos 'três grandes', com promessas de que nos colocaremos ao nível das 'chaves' dos países europeus. E eu entendo que Portugal chega tarde e não precisa de período de transição", salientou.



O presidente dos nacionalistas referiu também que há "algumas situações por resolver" relativamente às infraestruturas da formação insular, tendo ainda expressado o desejo de ampliar o complexo desportivo localizado na Choupana.



"A maioria dos clubes que hoje competem na I Liga têm academias com cinco ou seis campos de relva. Mesmo que tenhamos a mesma qualidade futebolística, fica difícil competir com situações desiguais", enfatizou.



Também presente no evento, o presidente da LPFP, Reinaldo Teixeira, elogiou o "grande trabalho" de Rui Alves, que muito tem contribuído para o "sucesso do futebol profissional" em Portugal.



"É uma alegria estar na festa de aniversário do Nacional e, ao mesmo tempo, reconhecer o grande trabalho que o presidente Rui Alves tem feito no clube desde há 31 anos", notou.



Reinaldo Teixeira abordou ainda a questão da centralização dos direitos televisivos, garantindo que faltam apenas "ajustar alguns pormenores" antes da apresentação da proposta final.



"Cabe à LPFP tentar o melhor para que o 'bolo' seja o maior possível e, no fim, todos possam ganhar mais. Não podemos prometer que ganhem mais ou que ganhem menos", revelou.



O Nacional disputa a I Liga portuguesa de futebol e, decorridas 13 jornadas, ocupa o 14.° lugar, com 12 pontos.



O próximo compromisso oficial dos madeirenses está marcado para sábado, frente ao Tondela, em partida da 14.ª jornada, a partir das 15:30, no Estádio da Madeira, no Funchal.



