Presidente do Rio Ave garante regresso ao Estádio dos Arcos na próxima época

“Na próxima época, jogaremos no nosso estádio. Vamos trabalhar de manhã, à tarde e à noite para que isso aconteça, sabendo que, se tal não for possível, o impacto será muito negativo para nós”, disse a dirigente, em declarações divulgadas no site oficial do Rio Ave, no âmbito das comemorações do 86.º aniversário do clube, que se assinalou no sábado.



O recinto dos vila-condenses estava impossibilitado de ser usado desde março, após os estragos significativos na cobertura da única bancada, onde vários painéis foram arrancados pelos ventos fortes, o que obrigou a equipa principal a disputar os jogos restantes da temporada no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.



Segundo Alexandrina Cruz, vão decorrer obras de requalificação no estádio, com o objetivo de cumprir os critérios de licenciamento da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.



“Teremos várias intervenções que gostaríamos que fossem ainda mais profundas, mas que serão feitas para cumprirmos o licenciamento e jogarmos no nosso estádio”, afirmou a dirigente.



A presidente fez também um balanço da época, que classificou como “difícil, de transição e adaptação a uma nova realidade”, destacando o trabalho feito com responsabilidade.



“Vejo o futuro com muita prosperidade, mas é preciso paciência e resiliência. Tudo o que está a ser feito, está a ser feito de forma segura e sustentada, com máxima segurança e legalidade”, garantiu.



Alexandrina Cruza antecipou, ainda, investimentos na academia de formação e no projeto desportivo.



“O futuro trará investimento e é preciso tempo para isso. Mesmo na nossa academia vamos ter novidades boas. O Rio Ave vai continuar a crescer”, garantiu.



Com um jogo por disputar na I Liga, o Rio Ave ocupa a 10.ª posição, com 37 pontos, sendo que na 34.ª e última jornada recebe o Gil Vicente.