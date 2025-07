Presidente do Rio Ave prevê competitividade

A dirigente, que cumpre o segundo ano à frente do clube vila-condense, considera que o novo ciclo desportivo, iniciado com a venda da SAD ao empresário grego Evangelos Marinakis, também proprietário do Olympiacos, da Grécia, e do Nottingham Forest, de Inglaterra, assenta numa estratégia sustentada e ambiciosa, onde o reforço do plantel e das infraestruturas caminha lado a lado.



“O plantel vai ser construído no sentido de ser altamente competitivo. É exatamente para isso que estamos a trabalhar, é para isso que nos estamos a reestruturar a todos os níveis”, afirmou Alexandrina Cruz, à Agência Lusa.



A dirigente sublinhou que o investidor já demonstrou o seu compromisso com o crescimento do clube, não apenas a nível desportivo, mas também na melhoria das condições logísticas e estruturais.



“O investidor e a SAD estão a realizar investimentos muito além do que estava previsto no processo da venda. Falo de infraestruturas e não de ativos. Essas instalações vão nascer já nesta época”, frisou.



Além da obra de recuperação da bancada poente do Estádio dos Arcos, afetada por uma intempérie em março deste ano, as intervenções seguintes preveem a construção da bancada nascente e a modernização dos espaços de treino e da academia, que, segundo Alexandrina Cruz, permitirão ao Rio Ave entrar num novo patamar de competitividade e estabilidade.



“Ninguém investe tanto se não tiver efetivas intenções de fazer crescer o projeto. Isso é sinónimo da forma como o investidor olha para o projeto”, declarou.



A presidente do Rio Ave referiu também que os primeiros dois anos de relação com a SAD foram de transição e consolidação, mas que agora começa “um novo tempo”.



“Se queremos crescer, queremos ter mais. Queremos que toda a estrutura tenha melhores condições físicas, e é isso que está a ser feito”, concluiu.