Presidente do Vitória de Guimarães admite reforçar plantel em mais três posições

À margem da apresentação aos adeptos do plantel para a época 2026/27, que conta com 27 elementos, quatro deles reforços, o dirigente admitiu que o emblema vimaranense ainda vai contratar mais jogadores até 04 de setembro, dia em que encerra a ‘janela’ de transferências.



“Há aqui duas ou três posições que vamos tentar ao máximo apetrechar. Estamos a tentar jogar com a parte financeira e gerir bem o dossiê do orçamento e estamos convencidos de que podemos trazer ainda mais qualidade à que já temos”, disse aos jornalistas, admitindo que, entre essas posições, se incluem a de defesa-central e a de ponta de lança.



Sem querer definir um objetivo classificativo para a 82.ª participação vitoriana na I Liga, o responsável frisou que a equipa minhota vai disputar cada jogo para ganhar, num espírito de “união e família” que quer transparecer.



Agradado com “as dinâmicas da equipa” criadas no estágio decorrido no Algarve, na semana anterior, sob o comando do treinador Tiago Margarido, Rui Rodrigues confirmou ainda que o defesa-central Rodrigo Abascal já deixou o Vitória de Guimarães e vai ser transferido.



Questionado ainda sobre o eventual regresso de Tiago Silva, que representa o Al-Rayyan, do Qatar, e que somou 23 golos e 19 assistências em 151 jogos pelo Vitória entre as temporadas 2021/22 e 2024/25, o dirigente referiu apenas que o médio, de 33 anos, deixou “uma marca” nos vimaranenses, sem qualquer detalhe adicional sobre o assunto.