Presidente do Vitória de Guimarães critica arbitragem do jogo com o Benfica

O dirigente considerou que a equipa minhota poderia chegar em superioridade numérica ao intervalo, período do jogo em que o ‘marcador’ assinalava 0-0, após uma falta do benfiquista Sudakov sobre Samu, aos 45 minutos, admoestada com cartão amarelo em vez de um possível vermelho, e comparou o lance com aquele em que o vitoriano Fabio Blanco foi expulso, após entrada sobre Leandro Barreiro, aos 56.



“Já não tenho dúvidas de que os lances protagonizados pelo Sudakov e pelo Fabio Blanco, com as camisolas contrárias, seriam ajuizados de outra forma, sem motivos para discussão. O primeiro receberia ordem de expulsão, o segundo apenas seria penalizado com cartão amarelo. Teríamos ido com o jogo empatado e com mais um jogador para o intervalo”, afirmou, em declarações prestadas à comunicação social.



O responsável máximo dos vitorianos frisou ainda que a equipa treinada por Luís Pinto, derrotada com golos de Tomás Araújo (54 minutos), Dahl (63) e João Rego (87), tem “capacidade para se bater com qualquer adversário” e mostrou-se confiante em melhorias no que resta da época.



“Como ficou demonstrado no primeiro tempo do jogo com o Benfica, o Vitória tem uma equipa com capacidade para se bater com qualquer adversário. O campeonato é uma ‘maratona’ e vamos dar uma resposta positiva. Por mais que muitos nos queiram ver a vacilar, ninguém nos vai tirar a energia positiva que sentimos no dia-a-dia”, disse, em alusão ao conjunto que ocupa o 11.º lugar, com 11 pontos.