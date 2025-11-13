Pressões sobre árbitros: APAF quer agravar punições a clubes e agentes desportivos





(Com Lusa)

Em alterações a introduzir em mais de uma dezena de artigos do regulamento, a associação representativa dos árbitros nacionais preconiza o reforço da punição de atitudes e comportamentos de clubes e agentes desportivos com as equipas de arbitragem.De acordo com a Agência Lusa, entre as propostas apresentadas durante a reunião mantida ontem com o presidente da LPFP, Reinaldo Teixeira, a APAF defende a alteração do Artigo 66.º, referente a coação, acrescentando a ocorrência com familiares dos elementos de arbitragem.“Considera-se, designadamente, que existe tentativa quando o clube, durante o jogo, incluindo o seu intervalo, confronte ou exiba a qualquer elemento da equipa de arbitragem decisões suas desse jogo ou de jogos anteriores sem que este o consinta”, lê-se na redação proposta pela APAF, que estende o âmbito deste articulado às tentativas de coação.A APAF prossegue com o aumento das multas, no caso de declarações sobre arbitragem antes dos jogos, para o triplo, defendendo a perda de pontos, em caso de reincidência, e a penalização da “suspeição”.Idêntica proporção tem a proposta de agravamento das sanções às agressões a árbitros, incluindo a perda de cinco a 10 pontos.A estrutura representativa dos árbitros defende um agravamento de 100% das multas para os atos de lesão da honra e reputação dos órgãos da estrutura desportiva e dos seus membros, propondo ainda, em caso de reincidência, um a três jogos de interdição, e, no caso de três ou mais condenações, a perda de dois a seis pontos.Na sexta-feira, o presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, José Borges, tinha manifestado a intenção de apresentar medidas a implementar no Regulamento Disciplinar das competições profissionais, durante uma reunião com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol.Na ocasião, segundo informou a estrutura liderada por Pedro Proença, o líder federativo deu a garantia de que a FPF está “totalmente disponível, respeitando sempre a autorregulação legalmente prevista em matérias relacionadas com o futebol profissional, para propor a ratificação imediata de novos regulamentos em Assembleia Geral da FPF”, depois de estes serem, conforme está definido nos estatutos, aprovados em Assembleia Geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.As alterações dos regulamentos de competições, disciplinar e de arbitragem que forem aprovadas no decurso de uma época desportiva só entram em vigor na época seguinte, segundo o Regulamento Geral da LPFP.No entanto, existem exceções, caso as alterações regulamentares sejam aprovadas por unanimidade, com “expressa menção da data ou prazo da respetiva entrada em vigor”, acrescenta o documento no ponto seguinte.Os árbitros das competições profissionais empreenderam no passado fim de semana uma jornada de luta, entrando sozinhos em campo, sem a bola de jogo, numa ronda marcada por várias decisões polémicas de arbitragem.O Conselho de Arbitragem da FPF, atualmente liderado por Luciano Gonçalves, que já presidiu à APAF, e o diretor técnico do setor, o antigo árbitro Duarte Gomes, protagonizaram, na quarta-feira, uma conferência de imprensa de balanço das 10 primeiras jornadas das competições profissionais.