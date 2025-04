Proença falha eleição para o Comité Executivo da UEFA

Presidente da FPF promete voltar



“Deixo uma garantia que, em 2027, num contexto mais favorável, e com todos imbuídos do mesmo sentimento e unidos pelo mesmo objetivo, iremos colocar o futebol português no lugar que é nosso por direito próprio. O futebol português tem de estar representado nas mais altas instâncias do futebol internacional”, acrescentou o dirigente de 54 anos.



O italiano Gabriele Gravina e o alemão Hans-Joachim Watzke foram reconduzidos para mais quatro anos e vão ter a companhia do holandês Frank Paauw, do croata Marijan Kustić, do finlandês Ari Lahti, do estónio Aivar Pohlak, do arménio Armen Melikbekyan e da norueguesa Lise Klaveness, que foi a única candidata à quota feminina.



Além de Proença, Hugo Quaderer, do Liechtenstein, Dominique Blanc, da Suíça, e Cezary Kulesza, da Polónia, também falharam a eleição.



O Comité Executivo tem o poder de adotar regulamentos e tomar decisões sobre os assuntos que não se enquadram na jurisdição do Congresso da UEFA ou de outro órgão, devendo supervisionar a administração, definir a estrutura organizacional do organismo ou aprovar o plano de negócios anual.







Em Belgrado, no 49.º congresso da UEFA,Para alcançar a nomeação,de acordo com os resultados divulgados pelo próprio presidente da UEFA, o esloveno Aleksander Ceferin, e ficou bem longe do objetivo de continuar a representar o futebol português no Comité Executivo.”, disse Pedro Proença, em declarações divulgadas no site oficial da FPF.Proença foi um dos 11 candidatos aos sete assentos de membros masculinos para os mandatos de quatro anos e tentava suceder a Fernando Gomes, antigo presidente da FPF, que esteve no Comité Executivo entre 2013 e 2025.