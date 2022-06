Proposta do Sporting para divulgação dos áudios da arbitragem chumbada na Liga

Os `leões` propunham que essas comunicações pudessem ser entregues a qualquer uma das equipas intervenientes no jogo, após a sua realização, "independentemente da existência de processo disciplinar, por uma questão de proteção e transparência da função da arbitragem".

No entanto, a proposta do Sporting `esbarrou` num parecer negativo do Conselho de Arbitragem, que entende que a medida viola a lei do regime geral de proteção de dados e das indicações das instâncias internacionais do futebol, levando os restantes clubes a não aprovarem a alteração requerida.

"Era uma proposta que já vinha do ano passado e que voltou a ser discutida este ano. De acordo com um parecer que solicitámos ao Conselho de Arbitragem, foi entendido que a proposta, tal como estava, não estava em conformidade com a lei da proteção de dados e com as indicações IFAB e FIFA", explicou Paulo Roseira, diretor jurídico da LPFP.

Entre os clubes que rejeitaram a proposta conta-se o Benfica, que, através de comunicado, esclareceu que é favorável, por questões de transparência, à publicitação dos áudios entre o VAR e as equipas de arbitragem", mas aponta que a medida "tem de ser feita de uma forma legal e sustentável".

"Não se pode fazer assentar um edifício tão fundamental para o futuro do futebol português em alicerces tão instáveis como estes, alterando uma norma em sede errada, correndo o risco de comprometer de início toda esta iniciativa e, bem assim, desconsiderando a experiência internacional nesta matéria", disseram as `águias` em comunicado.

No mesmo texto, o Benfica avançou que irá propor a realização urgente de um Conselho de Presidentes para pedir a interpelação da Federação Portuguesa de Futebol, enquanto entidade competente, para abordar esta problemática e esclarecer junto das instâncias internacionais qual o âmbito da divulgação possível de tais áudios.

Os `encarnados` reiteram "a imperiosa necessidade de os áudios entre a equipa de arbitragem e o VAR serem, assim que possível, publicitados", mas reforça que a medida tem de seguir "trâmites que permitam a aplicação efetiva dessa mudança num inestimável contributo em defesa da transparência e credibilidade do futebol português".