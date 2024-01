PSG empresta Cher Ndour ao Braga

O internacional sub-21 transalpino, de 19 anos, regressa, assim, a Portugal, depois de ter representado o Benfica até ao último verão, quando terminou contrato com os encarnados e assinou pelo emblema francês até 2028.

Segundo informação divulgada no sítio oficial dos minhotos, o médio vai utilizar o número "10" - que ficou vago com a recente saída de André Horta para o Olympiacos, por empréstimo - e já treinou esta segunda-feira integrado na equipa comandada por Artur Jorge, que, no domingo, conquistou a Taça da Liga, numa final diante do Estoril Praia.

Ndour foi contratado pelo Benfica à Atalanta em 2020, quando tinha 16 anos, para integrar as equipas de formação das "águias", tendo jogado pelos juniores, pela equipa de sub-23 e pela equipa B, antes de somar apenas uma presença ao serviço do conjunto principal, na época passada.

Terminado o contrato com o emblema lisboeta, rumou ao PSG no verão passado, sendo que, nos últimos seis meses, apenas participou em quatro partidas e marcou um golo pelos campeões franceses, num total de 115 minutos.