Quem vai substituir Krovinovic na equipa do Benfica

Mário Aleixo - RTP 22 Jan, 2018, 11:23 / atualizado em 22 Jan, 2018, 11:23 | Futebol Nacional

Nos 32 jogos do Benfica esta temporada, em 19 o médio esteve em campo, tendo falhado 13: seis na Liga dos Campeões, a Supertaça e as seis primeiras jornadas do campeonato (quatro vitórias, um empate em Vila do Conde e uma derrota no Bessa).



Neste conjunto de 32 jogos, em 19 com Krovinovic em campo o Benfica venceu 12 em empatou seis e perdeu um; em 13 desafios sem com o médio a equipa encarnada obteve cinco vitórias, um empate e sete derrotas.



Os números valem o que valem mas demonstram a influência do médio croata, de 22 anos, que chegou a Portugal para jogar no Rio Ave entre 2015 e 2017 tendo feito a sua formação no NK Zagreb.



Filip Krovinovic tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros e é já uma figura influente na atual equipa do Benfica.



O treinador Rui Vitória e restante equipa técnica têm sete dias, até ao próximo jogo da equipa da Luz frente ao Belenenses, para encontrar uma resposta para a interrogação que está no ar.



No atual plantel dos encarnados vários nomes saltam à vista doa nalistas, como prováveis substitutos do croata: João carvalho, Samaris, Cervi, Keaton Parks e Filipe Augusto.



Fora do plantel e no âmbito do mercado de transferências de inverno que está aberto, tanto quanto de sabe, o Benfica não descarta a possibilidade de adquirir um reforço para a posição de Krovinovic mas terá de ser alguém que dê garantias imediatas e encaixe na forma de jogar da equipa.

Intervenção cirúrgica e paragem de seis meses

O futebolista lesionou-se, no passado sábado, no jogo com o Rio Ave, tendo-lhe sido diagnosticada um rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.



Segue-se com amior brevidade possível uma intervenção cirúrgica que verá obrigar o jogador a uma paragem de seis meses.