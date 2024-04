Rafa Mujica torna-se no melhor marcador espanhol do século XXI em Portugal

O jogador do Arouca ultrapassou o ponta de lança Fran Navarro, atualmente emprestado pelo FC Porto aos gregos do Olympiacos e que na época 2022/23 anotou 17 golos pelo Gil Vicente, depois de ter ‘bisado’ no jogo passado em casa do Sporting de Braga, vitória por 3-0.



Victoriano Suárez detém o recorde de maior número de golos por um espanhol em Portugal, com 77, depois de passagens por Sporting da Covilhã, Belenenses e Vitória de Setúbal.



No ataque dos arouquenses em todas as competições, Mujica é o principal marcador, com 21 golos, ao qual juntam-se os compatriotas Cristo González (15) e Jason Remeseiro (7).



O avançado espanhol encontra-se, atualmente, na terceira posição da lista de melhores marcadores da Liga, atrás do avançado bracarense Simon Banza (21) e do sueco Viktor Gyökeres (22).