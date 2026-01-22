Rafa Silva regressa ao Benfica ano e meio após ter rumado ao Besiktas

"Foi alcançado um acordo relativo à transferência definitiva do jogador Rafa Silva para o Benfica", informou o clube de Istambul, em comunicado.

O Benfica confirmou através de um vídeo nas redes sociais o regresso de Rafa, com a mensagem de que "a história continua...".

O jogador, de 32 anos, representou o Benfica durante oito épocas, entre 2016/17 e 2023/24, antes de rumar ao Besiktas em final de contrato, somando 65 jogos e 23 golos, um dos quais marcado na Supertaça turca conquistada perante o tricampeão Galatasaray em 2024.

Contudo, em novembro, entrou em conflito com o emblema turco, assumindo a intenção de deixar a Turquia e não mais voltou a jogar, tendo, inclusivamente, faltado a treinos da equipa, alegando uma lesão nas costas.

Depois de passagens por Alverca, Feirense e Sporting de Braga, Rafa transferiu-se dos minhotos para a Luz em 2016, por 16 milhões de euros, conquistando pelos `encarnados` três títulos de campeão (2016/17, 2019/20 e 2022/23), três Supertaças (2017, 2019 e 2023) e uma Taça de Portugal (2016/17), além de ter assinado 94 golos em 326 jogos.

O extremo, que se sagrou campeão europeu por Portugal em 2016 e venceu a Liga das Nações em 2019, é o segundo reforço assegurado pelo Benfica na janela de transferências de inverno, após a contratação do ala direito cabo-verdiano Sidny Lopes Cabral ao Estrela da Amadora.