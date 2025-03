Rafa Soares quer surpreender o Sporting

O jogador destacou o bom momento da equipa e disse que o grupo está preparado para enfrentar os "leões" em Alvalade.", afirmou o lateral-esquerdo.O defesa famalicense, que assistiu para o golo na última partida frente ao Rio Ave (1-0), valorizou o momento da equipa e a boa sinergia entre os jogadores.Rafa Soares destacou ainda a evolução coletiva dos famalicenses, sublinhando que a estabilidade da equipa reflete-se no desempenho individual dos jogadores.", assumiu.O jogador reconheceu ainda a importância dos resultados para o grupo, reforçando que o Famalicão tem conseguido aliar boas exibições a bons desfechos.", salientou ainda.Para o encontro com o Sporting, Rafa Soares disse que a equipa tem um plano bem definido e entrará em campo determinada a somar pontos.", admitiu.O Famalicão, nono classificado, com 34 pontos, defronta pelas 20h30 de sábado o líder Sporting (59 pontos), no Estádio José Alvalade, em partida da 26.ª jornada da I Liga, que será arbitrada por Miguel Nogueira.