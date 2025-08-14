Rafael Barbosa pede “mais agressividade” ao AVS frente ao Casa Pia

“O jogo em Arouca trouxe-nos coisas muito positivas. O resultado não é de todo justo para o que foi o jogo”, afirmou, considerando que as oportunidades de golo de ambas as equipas foram “equivalentes” e que o adversário foi “mais eficaz”.



O médio, um dos 10 reforços assegurados pela formação nortenha, reconheceu que o AVS “não teve a agressividade” que o caracteriza e que também define o treinador José Mota, ausente do banco e das conferências de imprensa por castigo.



“É isso que vamos transportar para amanhã [sexta-feira]”, disse, na antevisão à receção aos ‘gansos’, revelando que a equipa trabalhou para corrigir aspetos defensivos.



Sobre o adversário, Rafael Barbosa destacou que “a maior parte da equipa transita do ano passado” e que os jogadores “conhecem-se muito bem, tal como o treinador”, o que considera “um ponto muito forte” no Casa Pia.



“Amanhã, vamos conquistar os três pontos”, garantiu, salientando que o AVS analisou “os pontos fracos e fortes” do adversário para tentar “anular e explorar” essas situações.



O médio, de 29 anos, frisou que o objetivo coletivo passa por ajudar a equipa "a alcançar a permanência e fazer um campeonato tranquilo”, enquanto a nível pessoal tem a intenção de disputar “o máximo de jogos possível”, marcando golos e fazendo assistências.



A formação de Vila das Aves não revelou quais os jogadores indisponíveis para o duelo com os lisboetas.



AVS e Casa Pia, derrotados na primeira jornada, defrontam-se no Estádio do Clube Desportivo das Aves, na sexta-feira, às 15:30, no arranque da segunda jornada, em jogo que terá arbitragem de Pedro Ramalho, da associação de Évora.