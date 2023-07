Rafael Bustamente reforça meio-campo do Vizela por empréstimo do Deportivo Cali

Em nota publicada no sítio oficial, os vizelenses afirmam dispor de opção de compra do passe do médio colombiano, de 23 anos, que se prepara para cumprir a primeira temporada num campeonato europeu.



Utilizado em 18 encontros neste ano, pelo 14.º classificado do designado torneio de abertura do campeonato colombiano, Rafael Bustamante já representou também o Fortaleza, o Bogotá e os Jaguares de Córdoba, do país natal, bem como o Tauro, do Panamá.



O futebolista prometeu “trabalhar da melhor maneira”, com “ambição de acrescentar à equipa e de fazer as coisas bem”, em declarações publicadas no sítio oficial do clube minhoto.



O médio é o sexto reforço confirmado pelo Vizela no período de transferências de verão, após os guarda-redes Ruberto (ex-Schaffhausen, da Suíça) e Bursac (ex-Spartak Subotica, da Sérvia), do defesa Lebedenko (ex-Deportivo da Corunha, de Espanha) e dos avançados Jardel Silva (ex-Feirense) e Iker Unzueta (ex-Logronés, de Espanha).