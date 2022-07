Rafael Martins troca Moreirense pelo Casa Pia

Com 15 golos em 59 partidas efetuadas nas últimas duas temporadas pelo emblema de Moreira de Cónegos – no qual já tinha estado em 2015/16, cedido pelos espanhóis do Levante, com 20 tentos em 31 jogos -, o dianteiro é o oitavo reforço dos lisboetas.



Rafael Martins, de 33 anos, conta também com passagens, no futebol português, por Vitória de Guimarães e Vitória de Setúbal, para além de experiências nos chineses do Zhejiang e nos espanhóis do Levante e do Saragoça, nos quais apenas jogou pela equipa B.



Já no Brasil, Rafael Martins formou-se no Internacional e no Grémio, no qual se estreou como sénior, passando também por Grêmio Barueri, ABC e Osasco Audax.



A oitava cara nova no plantel junta-se aos defesas Eduardo Fereira (ex-Caracas FC, Venezuela), Fernando Varela (ex-PAOK, Grécia), João Nunes (ex-Puskás Akadémia, Hungria) e Léo Bolgado (ex-Leixões), aos médios Yan Eteki (ex-Granada, Espanha) e Diogo Pinto (ex-Estrela da Amadora) e ao avançado Clayton (ex-Venda Nova, Brasil).



Em sentido inverso, saíram do clube segundo classificado da última edição da II Liga o médio Zidane Banjaqui (Mafra) e os avançados Jota Silva (Vitória de Guimarães), Lucas Silva (Mafra), Kleis Bozhanaj (regressou ao Spezia, Itália) e João Vieira (Torreense).



O Casa Pia estreia-se na edição 2022/23 da I Liga com uma visita a Ponta Delgada, nos Açores, para encarar o Santa Clara, em 7 de agosto, às 14h30 locais (15h30 em Lisboa).