Rafael Venâncio reforça FC Famalicão com contrato por quatro épocas

Oriundo do Corinthians, onde cumpriu toda a formação, o jovem defesa foi apontado como um dos jogadores mais promissores do emblema paulista. Na última época representou a equipa sub-20, sendo também chamado com frequência aos trabalhos da formação principal.



“Estou a cumprir um sonho porque a Europa é um lugar onde todos querem jogar. Sempre coloquei como objetivo vir para o futebol europeu, pois é a vitrine em termos internacionais”, afirmou Rafael Venâncio, citado pelos canais do clube.



O jogador acredita que esta nova etapa será “importante para evoluir e amadurecer o meu futebol” e destacou a diferença em relação ao futebol brasileiro: “Vou deparar-me com uma nova realidade futebolística.”



A presença de outros jogadores brasileiros no plantel e a partilha da língua portuguesa foram apontadas como fatores que poderão facilitar a sua integração: “Ter colegas brasileiros irá ajudar-me, bem como o facto de a língua ser a mesma.”



O defesa descreve-se como “um central que gosta de sair a jogar, forte, veloz e com bastante técnica”, revelando que começou a acompanhar o clube assim que surgiu o convite para a transferência.