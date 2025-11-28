Ranking da UEFA. Portugal ganha terreno na luta pelo 6.º lugar





País / pontos:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra – 101.672

🇮🇹 Itália – 90.517

🇪🇸 Espanha – 84.203

🇩🇪 Alemanha – 80.974

🇫🇷 França – 73.392

🇳🇱 Países Baixos – 64.700

🇵🇹 Portugal – 62.066

🇧🇪 Bélgica – 57.750





As contas no ranking da UEFA





Uma vitória conta dois pontos e um empate vale um ponto.









Esta semana:

2 (SL Benfica) + 2 (Sporting CP) + 2 (FC Porto) + 1 (SC Braga) = 7 pontos

7 pontos : 5 equipas = 1.400 pontos

60.666 + 1.400 = 62.066 pontos para Portugal Somados todos os pontos, o total é dividido pelo número de equipas que iniciaram a campanha europeia – cinco clubes, no caso de Portugal – encontrando o quociente a ser somado nas contas finais.





Nestas contas, Portugal ainda pode sonhar com uma segunda equipa a entrar diretamente para a fase de liga da Liga dos Campeões. No ranking anual (2025/26) da UEFA, Portugal acumula 9.400 pontos e ocupa a 4.ª posição, superando a Polónia e a Espanha. Os dois primeiros classificados – que são, à data, Inglaterra e Alemanha – asseguram mais uma vaga direta para a liga milionária.



O Sporting, na Liga dos Campeões, o Porto e o Braga, na Liga Europa, estão, à quinta jornada da fase de liga, em zona de apuramento direto, todos com dez pontos.





O Ranking que garante mais uma vaga na Liga Europa ao 6.º lugar contabiliza os quocientes dos últimos cinco anos.Depois da quinta jornada da Liga dos Campeões e Liga Europa, Portugal somou 1.400 pontos, e reúne 62.066 no total, logo atrás dos 64.700 dos Países Baixos.Benfica e Sporting tiveram confrontos diretos com clubes de ligas rivais nesta corrida pelo sexto lugar doe saíram ambos vitoriosos. As águias conquistaram a primeira vitória na Liga dos Campeões esta temporada, frente ao Ajax, e o Sporting venceu o Club Brugge, da Bélgica, por 3-0.Na Liga Europa, o Porto também deu novo fôlego a Portugal nesta luta, ao bater o Nice, que continua sem qualquer ponto. Só o Braga não venceu esta semana, mas o empate a uma bola na deslocação a Glasgow concedeu a Portugal 0.200 pontos.Apesar de estarem apenas quatro equipas portuguesas nas competições europeias, as contas são feitas a cinco – o número de equipas que iniciaram a campanha europeia – contando com o Santa Clara, que não se classificou para a fase de liga da Liga Conferência.Os Países Baixos saem da jornada como os principais derrotados. Apenas dois dos seis clubes em competições europeias venceram os duelos desta semana, somando 0.667 pontos.A Bélgica, na oitava posição do ranking, conquistou mais 0.800 (pontos) depois das vitórias do Saint-Gilloise e do Genk, clube que já venceu o SC Braga esta época. Em contrapartida, a derrota do Brugge e a ausência de Anderlecht e Antwerp na Europa afastam as aspirações dos belgas em subir na classificação.Na história das competições europeias desta temporada,, resultado das derrotas nas quatro primeiras jornadas, somando apenas três pontos em quinze possíveis.