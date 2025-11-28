Futebol Nacional
Ranking da UEFA. Portugal ganha terreno na luta pelo 6.º lugar
Portugal volta a marcar pontos no ranking da UEFA. Na jornada europeia foi positiva para as equipas lusas, com três vitórias e um empate, os clubes com as cores nacionais em competições internacionais deixam Portugal mais confortável no 7.º lugar. Afastam-se, dessa forma, da Bélgica e ficam mais perto de igualar a pontuação dos Países Baixos.
O Ranking que garante mais uma vaga na Liga Europa ao 6.º lugar contabiliza os quocientes dos últimos cinco anos. Esta época, o desempenho dos clubes portugueses e os resultados dos clubes neerlandeses fazem sonhar com novo lugar para Portugal nas competições europeias.
Apesar de estarem apenas quatro equipas portuguesas nas competições europeias, as contas são feitas a cinco – o número de equipas que iniciaram a campanha europeia – contando com o Santa Clara, que não se classificou para a fase de liga da Liga Conferência.
Depois da quinta jornada da Liga dos Campeões e Liga Europa, Portugal somou 1.400 pontos, e reúne 62.066 no total, logo atrás dos 64.700 dos Países Baixos.
- País / pontos:
- 🏴 Inglaterra – 101.672
- 🇮🇹 Itália – 90.517
- 🇪🇸 Espanha – 84.203
- 🇩🇪 Alemanha – 80.974
- 🇫🇷 França – 73.392
- 🇳🇱 Países Baixos – 64.700
- 🇵🇹 Portugal – 62.066
- 🇧🇪 Bélgica – 57.750
As contas no ranking da UEFA
Uma vitória conta dois pontos e um empate vale um ponto.
Somados todos os pontos, o total é dividido pelo número de equipas que iniciaram a campanha europeia – cinco clubes, no caso de Portugal – encontrando o quociente a ser somado nas contas finais.
Esta semana:
- 2 (SL Benfica) + 2 (Sporting CP) + 2 (FC Porto) + 1 (SC Braga) = 7 pontos
- 7 pontos : 5 equipas = 1.400 pontos
- 60.666 + 1.400 = 62.066 pontos para Portugal
O Sporting, na Liga dos Campeões, o Porto e o Braga, na Liga Europa, estão, à quinta jornada da fase de liga, em zona de apuramento direto, todos com dez pontos.