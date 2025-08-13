Raphael Guzzo reforça Marítimo

Em 2024/25, o médio, de 30 anos, alinhou em 14 jogos pelo conjunto azeri, que terminou o campeonato em sexto lugar.



Guzzo representou ainda o Benfica B, o Desportivo de Chaves, o Tondela, o Famalicão e o Vizela, além do Réus, de Espanha, e do Goiás, do Brasil.



É o quinto reforço do Marítimo para 2025/26, depois das chegadas de Martin Tejón (ex-Valência, de Espanha), Paulo Henrique (ex-Radomiak Radom, da Polónia), Marco Cruz (ex-Vitória de Guimarães) e Xavi Grande (ex-Levante, de Espanha).