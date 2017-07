Raúl Jiménez rejeita a China e prefere o Benfica

Mário Aleixo - RTP 03 Jul, 2017, 12:23 / atualizado em 03 Jul, 2017, 12:24 | Futebol Nacional

O dianteiro dos encarnados já tinha rejeitado uma proposta no início do ano do Tianjin Quanjian de 50 milhões de euros e agora continua a preferir ficar na Europa e no Benfica.



Sobre um eventual interesse de clubes da Premier League, de Inglaterra, que terá surgido nas últimas horas, por uma verba de 45 milhões de euros, o jogador desvaloriza-o porque falta de consistência do mesmo.



O futebolista gracejou e disse que esses 40 milhões seriam para o Benfica.





Raúl Jiménez sabe bem o que quer e confrontado com os cenários de transferência afirmou: “A Premier League é um grande campeonato. Não fecho as portas a nada e veremos mais à frente mas continuo bem no Benfica”.Depois do México ter perdido o terceiro lugar na Taça das Confederações para Portugal, o dianteiro tinha uma certeza: “Vou de férias para voltar com tudo no dia 22 ou 23”.