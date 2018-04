Real Massamá, Sporting B e Gil Vicente despromovidos na II Liga de futebol

Lusa Comentários 29 Abr, 2018, 18:27 / atualizado em 29 Abr, 2018, 18:27 | Futebol Nacional

Na ronda 36, o Real Massamá perdeu por 3-2 na receção ao Cova da Piedade, a equipa secundária do Sporting cedeu por 2-1 no reduto do Varzim e o Gil Vicente caiu por 1-0 fora com o Académico de Viseu.

Com apenas duas jornadas por disputar, o Real Massamá (31 pontos), o Gil Vicente (35) e o Sporting B (36) já não podem igualar Sporting de Braga B, Oliveirense e Sporting da Covilhã, as três equipas colocadas acima da `linha de `agua`.

A formação lisboeta está a cumprir em 2017/18 a sua estreia na II Liga, depois de em 2016/17 ter sido o campeão do Campeonato de Portugal, o Gil Vicente aguarda a subida na `secretaria` à I Liga e o Sporting já anunciou o fim da equipa B.

Na frente da tabela, o líder Nacional não conseguiu desde já garantir o regresso à I Liga, mas manteve-se com quatro pontos de avanço sobre o segundo classificado, pelo que subirá se na próxima ronda ganhar em Arouca.