Recusada impugnação do PER do Boavista

De acordo com o portal Citius, que tem informação sobre o sistema judicial português, o tribunal não deu provimento na segunda-feira ao recurso interposto pelo clube presidido por Rui Garrido Pereira, que contestava a extemporaneidade do depósito em tribunal do plano de pagamentos para votação dos credores, tal como a inexequibilidade do mesmo., num documento em que também se pronunciou contra as contestações apresentadas pelo fundo EOS e pela sociedade BTL, ambos sediados na República da Irlanda e englobados na tabela provisória de credores da SAD do Boavista.A SAD do Boavista, comandada pelo antigo futebolista senegalês Fary Faye, entregou o plano de pagamentos em 29 de abril, após ter sido impedida na véspera, devido ao corte generalizado no abastecimento elétrico em Portugal continental, mas o clube alega que o prazo já estava ultrapassado e o depósito deveria ter acontecido em 24 de abril, primeiro dia posterior ao fecho das negociações, num pedido avaliado como inválido pelo tribunal.O PER tem seguido os trâmites legais previstos, com a administração de Fary a advertir no passado que, se tal não fosse aprovado, “a única alternativa seria a apresentação de um pedido de insolvência, que culminaria na inevitável liquidação da SAD, frustrando, assim, as legítimas expectativas de todos e a recuperação dos créditos por parte dos credores”.A lista provisória reparte por 239 credores quase 166 milhões de euros (ME) de verbas reclamadas e reconhecidas, entre as quais 35,1 ME à Autoridade Tributária e 4,2 ME à Segurança Social, havendo também 4,8 ME de dívidas requeridas pelo clube, mas não comprovadas junto do administrador judicial nomeado pelo tribunal, Inácio Ramos Peres.